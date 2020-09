Horecabaas, aanzien als tussenpersoon bij internationale smokkel van 3,2 ton cocaïne, zit in Belgische cel Siebe De Voogt

29 september 2020

Kosovo heeft horecabaas Bart P. (48) uit Mortsel uitgeleverd aan ons land. De man zit sinds vorige week in een Belgische cel. Hij wordt door het Brugse gerecht aanzien als tussenpersoon bij een internationale smokkel van 3,2 ton cocaïne via de Rotterdamse haven.

De drugs met een straatwaarde van zeker 160 miljoen euro werden in april dit jaar onderschept in de haven van Rotterdam. Ze zaten verstopt tussen een lading mangaanerts uit Brazilië en waren bestemd voor de Belgische en Nederlandse markt. Kort na de vondst viel de politie binnen in een loods in het Nederlandse plaatsje Best. In een container, die als bestemming een Antwerps waterzuiveringsbedrijf zou gehad hebben, troffen agenten een deel van de megavangst aan.

Zes arrestaties

Net voor de zomer werden in België zes arrestaties verricht. Onder hen de 77-jarige CEO van het Antwerpse waterzuiveringsbedrijf, waar de container voor bestemd zou geweest zijn. Willem V. de G. werd in alle vroegte uit zijn bed gelicht in zijn gehuurde villa in Knokke, op goed 100 meter van de Zeedijk en het casino. De man zit nog steeds in de cel.

Het Brugse gerecht bleef evenwel zoeken naar andere betrokkenen in het dossier. De speurders kregen daarbij Bart P. (48), een horecabaas uit Mortsel, in het vizier. Hij zou de link gevormd hebben tussen de transporteurs van de lading cocaïne en de top van de drugsbende. In juli werd P. op vraag van het Brugse gerecht opgepakt door de lokale autoriteiten in Kosovo. Sinds vorige week zit hij in een Belgische cel. Dinsdagmorgen moest de veertiger een eerste keer voor de raadkamer in Brugge verschijnen. Op vraag van zijn advocaat werd de zaak meteen uitgesteld naar 6 oktober.