Horeca Knokke-Heist bundelt krachten met transportplatform Mathias Mariën

13 april 2020

12u58 0 Knokke-Heist In Knokke-Heist is een centraal platform opgericht om maaltijden van de lokale horeca vlot aan huis te brengen.

Om restaurateurs die doorgaan tijdens de coronacrisis te steunen, ging Patrick De Langhe van restaurant Boo Raan met ondersteuning van het gemeentebestuur aan de slag om een transportplatform op te richten. Alle restaurants kunnen leveren via een groep koeriers. Voor de service betaalt de klant vijf euro die integraal naar de transporteurs gaat. Betalen is alleen mogelijk via Payconiq. Het systeem werd dit weekend voor het eerst getest. Wie zin heeft in verfijnde keuken aan huis, vindt de lijst met deelnemende restaurants terug via de website van Knokke-Heist.