Hoogbouwproject aan Duinenwater gaat van start, Aldi verhuist tijdelijk naar tentencomplex Mathias Mariën

06 juli 2020

09u18 0 Knokke-Heist Aan het station van Knokke starten deze week de voorbereidende werken voor de realisatie van een hoogbouwproject in Duinenwater. Supermarkt Aldi verhuist daardoor tijdelijk.

Het ontwerp van architectenbureau Arcas omvat drie blokken van vier, zeven en veertien verdiepingen. De voorbereidende werken starten met het plaatsen van de omheining en het inrichten van de werf. Daarna starten de afbraakwerken. Ook Aldi valt onder de sloophamer.

Het schepencollege heeft Aldi een vergunning verleend voor een tijdelijke winkel achter de huidige locatie. De groene loods zal worden afgebroken en plaats maken voor een verwarmd wit tentencomplex in zeildoek en panelen in kunststof. Deze constructie zal tegen het najaar operationeel zijn en een paar jaar dienst doen als winkelpand tot het warenhuis kan verhuizen naar de nieuwbouw in de zone parallel met de treinsporen. Vanaf eind 2021 zou de ruwbouw moeten klaar zijn en kan Aldi de ruimte inrichten als warenhuis.