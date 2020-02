Honderden politiemensen brengen emotioneel eerbetoon aan honden Drago en Blue: “Mijn maatjes, wat hadden we nog veel plannen” Mathias Mariën

07 februari 2020

12u16 0 Knokke-Heist Honderden politiemensen hebben tijdens een emotionele ceremonie in Knokke afscheid genomen van Drago en Blue. Uit heel Vlaanderen kwamen collega’s afgezakt om Björn, de hondengeleider, een hart onder de riem te steken. “Drago en Blue, mijn maatjes, wat hadden we nog veel plannen. Bedankt voor jullie inzet. Jullie waren mijn perfecte team”, sprak Björn geëmotioneerd.

Wie de hondengeleiders spreekt, weet dat de viervoeters zoveel meer zijn dan enkel een nummer. “Het waren de soulmates van Björn. De band tussen de hond en geleider is uniek. Ze gaan door elkaar door het vuur en vullen elkaar aan”, sprak korpschef Steve Desmet de aanwezigen toe.

De verslagenheid in heel Vlaanderen is dan ook groot. Vanuit heel West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en zelfs Brussel kwamen collega-hondengeleiders naar Knokke afgezakt. Tijdens de ceremonie werd muziek afgespeeld, brandde een kaarsje en stond een foto bij de urne van Drago en Blue. De woorden van Björn, die zijn twee honden verloor bij de crash afgelopen weekend, weekten heel wat emoties los.

“Mijn maatjes, wat hadden we nog veel plannen. Bedankt voor jullie inzet. Jullie waren mijn perfecte team”, sprak Björn geëmotioneerd. “Elke werkdag begon met een knuffel in de kennel. Ik kwam tussen jullie staan en jullie legden allebei je kopje op mijn schouder. Ook zaterdagavond begonnen we zo aan onze shift. Het was ons ritueel.”

Erehaag

Na de ceremonie vormden collega’s uit Vlaanderen samen met hun honden een erehaag. Sommigen konden hun tranen amper bedwingen. “Logisch”, zegt collega Kenneth Verlinden. “De band tussen hond en geleider is uniek.” De urne van Drago en Blue zal een plaats krijgen bij Björn thuis.