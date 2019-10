Hondenbaasjes verzamelen zondag op strand van Knokke om einde badseizoen te vieren Mathias Mariën

17 oktober 2019

17u05 0 Knokke-Heist Aan Surfers Paradise in Knokke komen zondag voor de vierde keer hondenbaasjes samen om het einde van het strandseizoen te ‘vieren’. Nu de viervoeters opnieuw op het strand mogen, maken de baasjes van de gelegenheid gebruik samen te wandelen.

Aan de surfclub zal er voor de eigenaars en hun viervoeters mogelijkheid zijn om een fotoshoot te doen. De organisatie is voor de vierde keer in handen van Tudor&Friends, van de ondertussen bekende bruine labrador uit Brugge. Extra goed nieuws is dat er zonnig weer wordt voorspeld. In maart, bij het einde van het ‘hondenseizoen’, was er 11 beaufort, maar kwamen alsnog 500 mensen opdagen. De kans is groot dat er zondag vanaf 10 uur dus opnieuw heel wat volk zal afzakken richting Surfers Paradise.