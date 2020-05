Honden mogen nog tot minstens 17 mei op strand van Knokke-Heist Mathias Mariën

09u28 0 Knokke-Heist Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat hondenbaasjes nog altijd met hun viervoeter op het strand van Knokke-Heist mogen zolang de federale overheid niet toelaat dat tweedeverblijvers en/of dagjestoeristen naar de kust komen.

In afwachting van een officiële datum mogen honden dus nog in elk geval tot zondag 17 mei rondhollen op het volledige strand, met uitzondering van het natuurgebied in de Baai van Heist. Het gemeentebestuur roept de baasjes wel op zich aan de regels te houden en ook steeds hondenpoepzakjes bij zich te hebben.