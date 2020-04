Honden langer toegelaten op het strand (voor mensen die in de buurt wonen) Mathias Mariën

01 april 2020

09u00 6 Knokke-Heist Het gemeentebestuur heeft beslist dat in afwachting van de start van het nieuwe badseizoen in Knokke-Heist, honden en paarden nog minstens tot zondag 19 april toegelaten worden op het volledige strand van Heist tot aan het Zwin. Ook het gratis parkeren over het hele grondgebied blijft behouden tot die datum.

Er wordt wel benadrukt dat enkel buurtbewoners op het strand mogen en dat toeristen door de federale maatregelen nog steeds niet welkom zijn voor een wandeling. Dat is namelijk geen essentiële verplaatsing.

Normaal gezien zouden vanaf zaterdag 4 april bij de start van de paasvakantie ook de gratis Shop&Go parkeerplaatsen in gebruik worden genomen. Omdat het voor toeristen en tweedeverblijvers tijdens deze coronaperiode verboden is om naar de kust af te zakken, verloopt de parkeerrotatie nog altijd relatief vlot in de badplaats. In de volledige rode zone in het centrum van Heist en in de Lippens-, Dumortier- en Kustlaan kunnen inwoners daarom voorlopig overal gratis hun wagen kwijt om voedingsmiddelen en medicatie aan te kopen of financiële zaken af te handelen in hun bank.