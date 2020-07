Hoezo, verveling tijdens corona? Jacky en Carine maken megapuzzel van 48.000 stukjes Mathias Mariën

06 juli 2020

20u03 0 Knokke-Heist Langs de Pannenstraat in Knokke-Heist is sinds kort een imposante puzzel van 48.000 stukjes te bewonderen. Die hangt op de muur van de inrit van het garagecomplex ter hoogte van huisnummer 297.

Tijdens de coronaperiode konden veel mensen zich meer dan anders bezighouden met hun hobby’s. Ook Jackie Vandierendonck en Carine De Clerck hebben zich volop uitgeleefd met hun grote passie. Het resultaat is een puzzel van 48.000 stuks die ze de naam ‘Travel around the world’ gaven.

Ruim 100 dagen bezig

Jackie en Carine startten op 27 januari en waren met hun huzarenstukje klaar op 28 april. Het plaatsen, lijmen, oplijsten, bewerken, en afwerken op de muur van hun garage begon op 17 juni en was voorbij tegen eind juni. Alles samen waren ze er meer dan 100 dagen mee bezig. Eerder had het koppel ook al eens een puzzel van 42.000 stuks gerealiseerd. Hun indrukwekkend werk is dagelijks voor iedereen te bewonderen.