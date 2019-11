Hoe ziet Knokke eruit in 2050? Denk online mee op platform Breinstorm Bart Huysentruyt

27 november 2019

12u39 0 Knokke-Heist Knokke-Heist gaat via het onlineplatform ‘Breinstorm’ op zoek naar ideeën voor de toekomst van de gemeente.

Hoe zal Knokke-Heist eruitzien in 2030-2050? Hoe gaan ze om met de vergrijzing? Hoe pakken ze de betonstop aan? Rijden ze er binnenkort enkel nog elektrisch in de binnenstad? Bewoners kunnen langskomen in het stadsatelier van Horizon 8300 en mee brainstorm over de toekomst van de kustgemeente. Je ontdekt er niet alleen de nieuwste projecten in Knokke-Heist, het gemeentebestuur is ook benieuwd naar de visie van de eigen inwoners. In het Cultuurcentrum Scharpoord kunnen ze nog tot 12 januari 2020 hun creativiteit de vrije loop laten tussen 13 en 18 uur. “Prik je ideeën aan de muur en misschien gaan we er wel mee aan de slag”, laat het gemeentebestuur weten.