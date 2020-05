Hockeyveld afgekeurd door wildgroei van boomwortels: gemeente rooit noodgedwongen Italiaanse populieren Mathias Mariën

19 mei 2020

09u20 0 Knokke-Heist In het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark worden de Italiaanse populieren tussen sporthal de Stormmeeuw en het hockeyveld noodgedwongen gerooid. De wortelgroei van deze bomen is zodanig uitgelopen dat hij zich reeds ettelijke vierkante meter onder het hockeyveld vertakt heeft.

Hierdoor vertoont het kunstgrasveld op diverse plaatsen heel wat oneffenheden. Inspecteurs van de Koninklijke Belgische Hockey Bond voerden onlangs kwaliteitscontroles uit op het terrein en keurden het om deze gebreken af. Voorlopig kan Royal Knokke Hockey Club dus geen officiële wedstrijden meer organiseren op hun veld.

Het hockeyveld is een waterveld en wordt telkens bij wedstrijden en of trainingen van de eerste ploeg besproeid. Deze watermassa vormt een uitstekende voedingsbodem voor de populieren. De wortels hoeven voor water de diepte niet langer op te zoeken aangezien ze dit reeds op amper 10 cm in de bodem vinden. Hierdoor ontwikkelden de wortels zich direct onder de mat met als resultaat een hobbelig veld in plaats van een biljartoppervlak. De groendienst zal nu onderzoeken welke aanplantingen het best geschikt zijn om in de toekomst dergelijke schade aan het hockeyterrein te vermijden.

Dit najaar wordt het vernieuwde Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark immers grondig herbeplant met diverse bomen en struiken. Het groen komt in de stukken gazon ter hoogte van de nieuwe parking en in de beplantingsvakken aan de achterkant van de huizen in de Smedenstraat. Ook de wadi, het moerasvijvertje dat fungeert als bergingsbekken voor overtollig hemelwater, wordt omrand met heesters en hoogstammig plantgoed.