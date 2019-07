Hitte of niet: na 18.30 uur is het verboden om in zee te zwemmen Mathias Mariën

24 juli 2019

12u47 64 Knokke-Heist De tropische temperaturen lokken heel wat volk naar de kust. In alle badplaatsen zijn de redders aanwezig, maar toch kunnen zij niet alles in de gaten houden. Vanaf 18.30 uur verlaten zij het strand, maar op dat moment willen nog massaal veel mensen verkoeling zoeken in zee. “We kunnen enkel vragen dat mensen hun verstand gebruiken. Pootjebaden is geen probleem, maar zwemmen is in principe verboden”, zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst.

Op het moment dat de redders het strand verlaten, vragen ze iedereen uit zee te gaan. Enig probleem: eenmaal ze weg zijn, keren heel wat strandgangers terug om alsnog een verfrissende duik te nemen. De kustreddingsdienst wijst nogmaals op de gevaren en vraagt de opgelegde uren te respecteren. “Redders langer aan zee laten staan, is praktisch niet haalbaar. En dan nog: als we ze een uurtje langer laten blijven, zullen er nog altijd mensen zijn die om 19.30 uur alsnog het water ingaan. We moeten ergens de grens trekken”, zegt An Beun. “We roepen iedereen op om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen. Er zijn genoeg manieren om afkoeling te zoeken ’s avonds, ook aan zee." Wie buiten de uren toch in zee gaat, riskeert in theorie een GAS-boete.