Hinder in Knokkestraat door asfalteringswerken MMB

21 mei 2019

07u58 0 Knokke-Heist In de Knokkestraat worden vanaf maandag 27 mei voorbereidende werken uitgevoerd voor de bouw van de Heldentorens. De hinder zal wellicht tot 3 juni duren.

Op dinsdagavond 4 juni zullen de Elizabetlaan en Nicolas Mengélaan na asfalteringswerken weer volledig voor het verkeer worden opengesteld. Van 27 mei tot en met 2 juni worden de riooldeksels in de Knokkestraat tussen de Noordstraat en de Kursaalstraat op niveau gebracht. Er is dan enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf het kruispunt met de Polderstraat/De Rampe tot aan de Kursaalstraat. Op 3 juni wordt het nieuwe asfalt in een deel de Knokkestraat aangebracht. Dat gebeurt vanaf het kruispunt met de Noordstraat tot en met het kruispunt met de Kursaalstraat, en in de Kursaalstraat vanaf het kruispunt met de Knokkestraat tot aan de Elizabetlaan.