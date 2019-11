Hinder door werken op Oosthoekplein Mathias Mariën

11 november 2019

08u21 0 Knokke-Heist Op dinsdag 12 november wordt er gestart met het vernieuwen van het wegdek van de oostelijke en noordelijke rijbaan van het Oosthoekplein in Knokke-Heist.

Zonder weerverlet zouden deze werkzaamheden tegen vrijdagavond 15 november moeten afgewerkt zijn.

Verkeersmaatregelen:

• Werkzone wordt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

• In de Rijkswachtlaan is het verboden om te parkeren. Het verkeer wordt er in beide rijrichtingen toegelaten

• In de Nieuwe Hazegrasdijk is het verkeer in de beide rijrichtingen toegelaten

• Op het Oosthoekplein moeten de fietsers het fietspad verlaten om op de rijbaan verder te rijden