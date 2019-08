Hinder door werken in de Vlamingstraat Mathias Mariën

31 augustus 2019

10u17 0 Knokke-Heist In het kader van de geplande werkzaamheden op de Zeedijk in Heist moet de aannemer een sondering uitvoeren in de Vlamingstraat tegenaan de Kerkstraat.

Deze werkzaamheden zijn gepland van 9 tot en met 13 september. Tijdens deze werkzaamheden is er geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer in de Vlamingstraat vanaf de Kerkstraat in de richting van De Bolle. Het verkeer wordt omgeleid via de Kerkstraat en Vuurtorenstraat (rijrichting wordt tijdelijk omgedraaid) naar de Vlamingstraat en vervolgens via de Kardinaal Mercierstraat (aan de Bolle) terug naar de Kerkstraat. In de Vlamingstraat tussen de Vuurtorenstraat is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten en geldt een algemeen parkeerverbod.