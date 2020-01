Hinder door snoeiwerken in Elizabetlaan Mathias Mariën

13 januari 2020

11u41 0 Knokke-Heist In opdracht van het gemeentebestuur worden de bomen op de middenberm van de Elizabetlaan, tussen de Eeuwfeestlaan en het Abraham Hansplein gesnoeid.

Op 14 januari wordt in de richting van Knokke gewerkt. Op woensdag 15 en donderdag 16 januari gebeurt dit in de richting van Heist. De linkerhelft van de rijbaan wordt telkens plaatselijk ingenomen door de werfwagens. Het doorgaand verkeer zal over de parkeerstrook kunnen rijden. Parkeren is in de werkzone niet toegelaten.