Hier mogen fietsers door het rood rijden dankzij nieuw verkeerslicht (al zijn er wel nog steeds regels) Mathias Mariën

19 mei 2020

09u09 0 Knokke-Heist Knokke-Heist krijgt voor het eerst verkeerslichten waarbij fietsers door het rood mogen rijden als ze rechtsaf moeten slaan. De lichten worden geïnstalleerd op het kruispunt van de Duinbergenlaan en Elizabetlaan, dat vanaf woensdag opnieuw wordt opengesteld.

Het nieuwe type verkeerslicht is eigenlijk een aanvulling op het bestaande driekleurige licht met een vierde oranje knipperlicht met fietslogo en pijl. Knippert het oranje licht, dan mag de fietser ook bij rood rechtsaf. Het nieuwe verkeerslicht geeft fietsers wel geen absolute vrijgeleide om zomaar door te rijden op het fietspad. Zij moeten daarbij steeds voorrang verlenen aan andere fietsers en voetgangers. Het extra licht is dan ook een oranje knipperlicht en geen brandend groen.

In principe mogen de fietsers vanaf woensdag 20 mei altijd rechtsaf vanuit de Duinbergenlaan. Dit geldt dus niet vanuit de Elizabetlaan. De verkeersfilosofie hierachter is dat een rechts afslaande fietser vanuit de Duinbergenlaan niet in contact komt met (snelle) auto’s die groen hebben op de Elizabetlaan. Wanneer deze fietsers door het rode of oranjegele licht rijden, zullen ze echter wel voorrang moeten verlenen aan de andere fietsers en voetgangers in de Elizabetlaan die door het groene licht zijn gereden of gestapt.

De lokale politie zal in elk geval algemene waarschuwingsborden met ‘gewijzigde verkeerssituatie’ plaatsen zodat iedereen attent wordt gemaakt op de nieuwe verkeersregeling.