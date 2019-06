Hier kunnen slechthorenden uitvaart probleemloos volgen: muziek en stem worden rechtstreeks naar hoorapparaat gestuurd Mathias Mariën

24 juni 2019

12u38 4 Knokke-Heist Uitvaartcentrum Bleyaert in Knokke-Heist heeft als eerste een technologie voor slechthorenden in gebruik genomen. Via ‘geassisteerd luisteren’ kunnen slechthorenden met een koptelefoon of rechtstreeks via hun hoorapparaat de uitvaart volgen. “Die groep mensen mag niet verstoken blijven van een troostende afscheidsplechtigheid, die is te belangrijk in het rouwproces’, zegt uitvaartondernemer Olivier Van Caeyzeele.

Ruim een half jaar geleden opende uitvaartcentrum Bleyaert een volledig nieuw gebouw langs de Kalvekeetdijk in Knokke. Toen al benadrukte het management de persoonlijke betrokkenheid bij iedereen die er steun zocht in moeilijke dagen. Een half jaar later blijkt dat dit geen loze woorden waren. Met de nieuwe technologie willen ze slechthorenden nauwer betrekken bij de uitvaart. ‘Wij proberen steeds tegemoet te komen aan de wensen van onze families. Om daar voeling mee te houden, doen wij systematisch aan laagdrempelige kwaliteitsbevraging. Maar door te luisteren en te kijken naar de mensen, vang je ook signalen op die niet uitgesproken worden”, zegt Olivier Van Caeyzeele.

Koptelefoon

“Als ik bijvoorbeeld zie dat iemand zich tijdens het voorbereidend gesprek voor een uitvaart steeds naar voren moet buigen en zich zichtbaar moet concentreren om te volgen, dan weet ik: ‘die persoon hoort niet goed.’ Omdat mensen zich misschien schamen of niet tot last willen zijn, kaarten ze het probleem vaak niet zelf aan. Maar slechthorenden mogen niet verstoken blijven van een troostende afscheidsplechtigheid, die is te belangrijk in het rouwproces”, aldus Olivier Van Caeyzeele. Tot voor kort stelde men aan slechthorenden en doven de tekst van de plechtigheid ter beschikking of men voorzag in een doventolk. Nu kiezen ze in Knokke voor een oplossing die voor mensen met gehoorproblemen veel natuurlijker aanvoelt: geassisteerd luisteren. Dat gebeurt, op advies van Deltavox Projects (Brugge) op twee manieren, afhankelijk van de vraag of de slechthorende persoon al dan niet een hoorapparaat draagt. Voor wie geen dergelijk apparaat heeft, wordt gewerkt met een hoofdtelefoon. In de aula wordt dan een infrarood audiosignaal gestuurd. Dat omvat het audiosignaal met muziek en stem. De mensen kunnen een hoofdtelefoon lenen in het uitvaartcentrum samen met een DSP- ontvanger (Digitale Signaal Processor). Nadat ze zelf het gewenste volume hebben gesteld, kunnen ze in alle comfort de plechtigheid volgen. Voor mensen met een hoorapparaat is er een nek-lus beschikbaar. Als ze de T-stand kiezen op hun hoorapparaat, wordt het signaal rechtstreeks doorgestuurd naar hun hoorapparaat.

Niet de eerste primeur

Het uitvaartcentrum in Knokke-Heist doet van bij het begin al inspanningen om mensen met een beperking van welke aard dan ook te verwelkomen. Het centrum zorgde eerder al voor een primeur met de 24/7 toegankelijkheid van de kamers waar de overledenen opgebaard liggen. Met een sleutel kan de familie daar binnen op elk moment dat daar nood aan is.