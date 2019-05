Het Zwin ‘zoemt’ volledige maand juni in op functie van de bij Mathias Mariën

31 mei 2019

11u26 0 Knokke-Heist Van zondag 2 juni tot en met zondag 9 juni organiseert het Departement Omgeving voor de zesde maal de ‘Week van de Bij’. Deze prikkelweek wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot positieve acties ten voordele van bijen. Ook het Zwin Natuur Park zet heel de maand in op de bijen en andere bestuivende insecten. Op zaterdag 1 en zondag 2 juni leidt een parkgids je tijdens het Bijenweekend rond in Zwin om je in te wijden in de wondere wereld van de bij.

In het kijkcentrum pakt het Zwin Natuur Park uit met een tentoonstelling over wilde bijen en andere bestuivende insecten. De tentoonstelling is een initiatief van Samenwerking van Pollinators (SAPOLL) en legt de focus op het belang van de solitaire bijen. Het natuurgebied Het Zwin is zelf een biotoop voor enkele opmerkelijke soorten solitaire bijen. De schorrezijdebij is daar de opvallendste van, maar het is wachten tot september voor ze veelvuldig vliegt op zeeaster.

Op een laagdrempelige manier toont de expositie het belang van de bestuivers aan. Hoe een wereld zonder bestuivers eruit zou zien, de type bloemen en welke geuren er belangrijk zijn voor de insecten, hoe je ze kan herkennen,… maken het op een interactieve manier allemaal heel verteerbaar zowel voor jong als oud.

Het belang van wilde bestuivers

Wilde bestuivers hebben het tegenwoordig heel lastig in ons landschap. Ze vinden steeds minder nectarplanten. Die planten verdwijnen vooral door overmatig pesticidengebruik en overbemesting. Nochtans spelen wilde bestuivers, in het bijzonder wilde bijen, zweefvliegen en vlinders, een essentiële rol om onze wereld in stand te houden. Ze zijn onontbeerlijk voor de bestuiving van veel landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. Het verlies van wilde bestuivers gaat dus over meer dan alleen het verlies aan biodiversiteit.

Bijen in de stad

Het thema van de Bijenweek 2019 wil bijen in de stad helpen door te vergroenen. Dat kan door stenen en beton uit te breken en te vervangen door groen, door bomen en struiken te planten, de aanleg van geveltuinen en groendaken, het kweken van planten op een balkon of het vergroenen van een schoolomgeving. Ook wie dus niet in een landelijk gebied woont, kan dus op een eenvoudige manier zijn bijdrage leveren aan onze levensnoodzakelijke bestuivers.