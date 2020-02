Het Zwin organiseert wedstrijd natuurfotografie ‘Het Zwin inspireert’ Mathias Mariën

27 februari 2020

09u15 0 Knokke-Heist Vanaf zondag 1 maart organiseert het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist de natuurfotografiewedstrijd ‘Het Zwin inspireert’. De wedstrijd loopt tot en met zaterdag 15 augustus en kadert binnen de tentoonstelling ‘Wildlife Photographer of the Year’ (WPY). Die is vanaf 27 juni te gast in het Zwin Natuur Park. De winnaars van de laatste editie van ‘Wildlife Photographer of the Year’ zijn betrokken als jurylid.

De fotografiewedstrijd is toegankelijk voor iedereen. Zowel amateurs als professionals kunnen gratis deelnemen via de website www.zwin.be/fotowedstrijd. Er zijn twee leeftijdscategorieën: jonger dan 18 jaar en volwassenen. Bij de jongeren worden vijf winnaars aangeduid. De volwassen categorie is onderverdeeld in drie thema’s: dieren, planten en landschap. Per thema zullen er drie laureaten zijn.

Voorwaarden

De foto’s hoeven niet aan technische vereisten te voldoen en mogen zowel met een smartphone of tablet als met een professionele spiegelreflexcamera genomen worden. De enige voorwaarde is dat de foto’s in het Zwin Natuur Park of de onmiddellijke Zwinomgeving worden genomen, met respect voor de natuur. De selectie gebeurt in twee fases. Eerst wordt een preselectie gemaakt. Na de preselectie buigt een internationale jury zich over de 250 mooiste foto’s. De winnende foto’s worden van 24 oktober tot en met 31 januari 2021 tentoongesteld in het bezoekerscentrum van het park.