Herinrichting Elizabetlaan en Vlamingstraat gaat tweede fase in Bart Huysentruyt

03 augustus 2020

10u57 1 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft toestemming gegeven om tijdens de zomerperiode verder te gaan met de voorbereidende wegenwerken in de Vlamingstraat en Heistlaan in Knokke-Heist. Vanaf 10 augustus gaat de spade weer in de grond.

In de Vlamingstraat tussen de Vuurtorenstraat en Kerkstraat zal de aannemer vanaf 10 augustus een grondbemaling plaatsen zodat twee weken later de rioleringswerken kunnen starten. Tijdens fase twee wordt het rioleringsstelsel vernieuwd en de private riolering afgekoppeld. Daarna worden de rijbaan, parkeerstroken en voetpaden gerenoveerd. Tot 10 augustus is er plaatselijk verkeer toegelaten in de Vlamingstraat. De site van Delhaize blijft bereikbaar ter hoogte van de Heistlaan. Daarna is er geen gemotoriseerd verkeer meer mogelijk in de Vlamingstraat. Er wordt dan een omleiding voorzien via de Elizabetlaan, Kardinaal Mercierstraat en Kerkstraat. De toegang tot de site Delhaize blijft steeds mogelijk via de Heistlaan. Tijdens de werken moeten vuilniszakken tijdig op de hoeken van de zijstraten buiten de werfzone geplaatst worden zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.