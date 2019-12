Heraanleg Burgemeester Frans Desmidtplein hervat begin 2020. En dat brengt omleidingen met zich mee Mathias Mariën

10 december 2019

12u22 0 Knokke-Heist De herinrichting van het Burgemeester Frans Desmidtplein in Knokke hervat op maandag 6 januari.

Van 6 tot en met 24 januari wordt de zuidwestelijke zijde van het kruispunt van de Lippenslaan met de Elizabetlaan opgebroken. In die periode is het op de westelijke rijbaan van de Lippenslaan, ter hoogte van de Elizabetlaan, niet mogelijk om nog recht door te rijden in de richting van het Maurice Lippenplein en links af te draaien in de richting van het Frans Desmidtplein. Het is alleen mogelijk om rechts af te draaien in de richting van Heist. Het verkeer wordt al aan de Bayauxlaan omgeleid. Het verkeer uit de richting van het Burgemeester Frans Desmidtplein kan niet links afdraaien in de richting van het Maurice Lippensplein. Het verkeer op de oostelijke rijbaan van de Lippenslaan zal geen hinder ondervinden. Voetgangers langs de westzijde van de Lippenslaan moeten voor het kruispunt oversteken.

Vanaf 27 januari tot 3 april is de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan, tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan, aan de beurt. Dan is er op de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan geen doorgaand verkeer mogelijk in de richting van de Lippenslaan. Alle doorgaand verkeer in de richting van de Lippenslaan wordt vanaf de Canadasquare omgeleid via de Bayauxlaan naar de Lippenslaan.

Er is alleen plaatselijk verkeer in de beide rijrichtingen toegelaten in de August Dansestraat en het zuidelijke deel van de Leopoldlaan. Fietsers worden vanaf het Abraham Hansplein omgeleid via de Paul Pamentierlaan en Guldenvliesslaan naar de Lippenslaan.