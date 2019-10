Helft meer parkeerboetes in Knokke sinds invoeren ScanCars: “Maar het is zéker geen klopjacht op foutparkeerders” Mathias Mariën

22 oktober 2019

17u53 0 Knokke-Heist Het aantal parkeerboetes in Knokke-Heist is met de helft gestegen sinds de invoering van het nieuw parkeerbeleid én de twee automatische scancars. Schepen van Mobiliteit Philippe Vlietinck (GBL) benadrukt dat de stijgende cijfers niet het gevolg zijn van een heksenjacht op foutparkeerders. “Het aantal betalende zones is nu eenmaal een stuk groter geworden. Onze grootste bezorgdheid blijft de parkeerdruk verminderen. Het systeem wordt trouwens nog steeds bijgestuurd en verder op punt gezet”, aldus Vlietinck.

Wie in Knokke-Heist rondloopt, heeft al lange tijd opgemerkt dat de traditionele parkeerwachters definitief uit het straatbeeld verdwenen zijn. Sinds enkele maanden maakt de kustgemeente gebruik van twee ‘scancars’ - die volautomatisch registreren of wagens juist geparkeerd staan en er een ticket werd genomen uit de parkeerautomaat. Uit de eerste cijfers blijkt dat het aantal uitgedeelde retributies met de helft gestegen is sinds de invoering van het nieuw systeem. Een opvallend cijfer, al wil de gemeente dat tegelijk nuanceren.

Bijsturen

“Het gaat in geen geval om een heksenjacht op foutparkeerders. Er wordt ook niet strenger of met opzet meer gecontroleerd. Maar onze scancars hebben nu eenmaal een groter bereik én er zijn met het nieuw parkeerplan heel wat groene zones bijgekomen waar betaald moet worden”, verklaart schepen van Mobiliteit Philippe Vlietinck. “Onze grootste bezorgdheid blijft om de parkeerdruk in Knokke-Heist te verminderen.” De gemeente kijkt dan ook met een positief gevoel terug op de eerste evaluatie. Zeker omdat handelaars positief reageren én het aantal klachten van particulieren nauwelijks tot niet gestegen is. “Al zijn er zeker nog werkpunten", gaat Vlietinck verder. “We blijven het systeem bijsturen en verfijnen waar dat kan.” Zo kwamen er bij de gemeente vragen binnen van bezoekers die hun wagen parkeren en in de tijd dat ze richting parkeerautomaat gingen, passeerde de scancar, waardoor ze een retributie in de bus kregen terwijl ze eigenlijk een parkeerticket aan het kopen waren. “Om dat te vermijden is het de bedoeling dat er een ‘grijze zone’ komt waarin mensen de tijd krijgen een parkeerticket aan te kopen”, zegt de bevoegde schepen.

Extra Shop&Go

Wie betrapt wordt op foutparkeren, betaalt momenteel een retributie van 30 euro. Voor overtredingen in de Shop & Go-zone gaat de gemeente die opdrijven. Vanaf 1 januari worden enkele los- en laadzones in de Lippenslaan bovendien omgevormd tot Shop&Go. Shoppers kunnen dan een half uur gratis parkeren, maar wie langer blijft staan en wordt betrapt, krijgt een retributie van 60 euro in de bus.