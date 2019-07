Hele weekend frisbeeën in stadion Olivier Mathias Mariën

04 juli 2019

09u05 0 Knokke-Heist Op zaterdag 6 en zondag 7 juli vindt op de velden van sportstadion Olivier de eerste editie van het Ultimate Championship Frisbee Knokke-Heist.

Dit ultimate frisbee tornooi, georganiseerd door De Karolingers, verwelkomt 12 ploegen van over het hele land om hier twee dagen het beste van zichzelf te geven. Wedstrijden starten om 9 uur op beide dagen en lopen tot rond 18 uur (finale op zondag om 17 uur). Wie eens wil kennismaken met deze attractieve sport of gewoon even in het zonnetje wil komen genieten van een fris drankje, is meer dan welkom het hele weekend.