Hele maand augustus zomerlezingen in Sint-Niklaaskerk Mathias Mariën

13 juli 2020

11u41 0 Knokke-Heist Augustus is in Knokke-Heist traditioneel de maand van de Zomerlezingen. Al meer dan 20 jaar komen een tiental sprekers naar Knokke-Heist om onderwerpen uit hun vakgebied toe te lichten. Uniek in België en een absolute aanrader voor een boeiende start van een zomerse dag.

Van dokters tot opiniemakers, alle geselecteerde sprekers zijn toppers in hun professionele specialiteit. Ook omstreden onderwerpen gaan ze niet uit de weg. Vaak komen bekende namen aan bod. Dit jaar vinden de lezingen plaats in het schitterende kader van de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle. Een absolute aanrader voor wie meer uit zijn zomerdag wil halen.

Het volledige programma 2020 vind je hier.