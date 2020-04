Heistlaan eind deze maand deels onderbroken door werken Mathias Mariën

17 april 2020

08u16 0 Knokke-Heist Tussen maandag 27 april en donderdag 30 april worden in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer in de Heistlaan, tussen de Dudzelestraat (N376) en de rotonde met kunstwerk Proud, onderhouds- en asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.

Dit gedeelte van de Heistlaan zal hiervoor volledig worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor het verkeer komende van de A11 en de achterhaven van Zeebrugge wordt er een omleiding voorzien via de Alfred Ronsestraat (N350). In omgekeerde richting is er eveneens een omleiding vanaf de Elizabetlaan (N34) via de Alfred Ronsestraat (N350). Het verkeer op de Dudzelestraat (N376) en met o.m. Heist als bestemming wordt via de Natiënlaan (N49) omgeleid. Op het grondgebied van Brugge is in die periode ook de Alfred Ronsestraat afgesloten tussen de Barlenhuisstraat en de tunnel. Het verkeer rijdt in beide richtingen via de shuntweg parallel met de Alfred Ronsestraat.