Heist Carnaval bereidt verschillende scenario’s voor in geval van strakke wind: “Maar we hopen natuurlijk op goed weer” Mathias Mariën

21 februari 2020

15u28 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft verschillende scenario’s klaar voor de felle rukwinden die komend weekend voorspeld worden tijdens de carnavalstoet. “Samen met onze veiligheidscel zullen we zondagochtend een eerste evaluatie maken. Daarna volgen we het weer uur per uur op”, zegt bevoegd schepen Jan Morbee.

Hoe hard waait de wind zondagnamiddag? Die vraag zal grotendeels bepalen hoe de stoet in Heist er zal uitzien. “Afhankelijk van het aantal beaufort, hebben we een lijst met maatregelen klaar”, zegt Morbee. In een ideaal scenario - en bij aanvaardbare windsnelheden - gaat de carnavalstoet gewoon door zoals gepland. “Om op alles voorbereid te zijn, hebben we per aantal beaufort een lijst klaar met eventuele maatregelen. Dat gaat van een alternatieve route over geen personen op de praalwagens tot het verbieden van uitsteeksels op de wagens. De veiligheid gaat voor alles”, zegt de schepen. “Maar natuurlijk hopen we op redelijk goed weer zodat alles kan plaatsvinden zoals gepland. Dat is ook de reden waarom we zo lang mogelijk wachten om effectief maatregelen te nemen. Het weer is nu eenmaal zeer onvoorspelbaar en kan tot enkele uren voordien veranderen."