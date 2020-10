Heel wat belangstelling in Zwin om zeldzame vogels te spotten Mathias Mariën

13 oktober 2020

14u47 0 Knokke-Heist Meer dan 100 vogelliefhebbers hebben dinsdag een bezoekje gebracht aan het Zwin. Het park opende speciaal de deuren omdat er twee zeldzame vogels rondvliegen. “Pure adrenaline om hier te zijn, gevolgd door de ontspanning als je de vogels kan spotten", vat Francis Pattyn het gevoel van de aanwezigen samen.

De roodkeelnachtegaal is een zangvogel die broedt in Siberië en overwintert in Zuidoost-Azië. In Europa is het een extreem zeldzame dwaalgast. Die liet zich dinsdag evenwel niet meer zien. De witkeelgors komt van de andere kant gevlogen. Zijn verspreidingsgebied is namelijk Noord-Amerika. Die vogel konden de spotters wél zien.

Maandagochtend werd de roodkeelnachtegaal aangetroffen en geringd. In december 2019 werd al eens een roodkeelnachtegaal waargenomen in Wallonië, maar die werd dood gevonden, gevangen door een kat. Het is dus de eerste keer dat een levend exemplaar wordt waargenomen in België.