Hardrijder geflitst aan 107 kilometer per uur in bebouwde kom Mathias Mariën

17 juli 2019

16u41 0 Knokke-Heist De flitswagen van de lokale politie controleerde 1.375 wagens tijdens twee snelheidsacties in Knokke-Heist. In totaal reden 71 bestuurders (ofwel 5 procent) te snel. Een hardrijder haalde een snelheid van 107 kilometer per uur binnen de bebouwde kom, waar slechts 50 is toegelaten.

Het politieteam zette tijdens de acties 25 bestuurders aan de kant. Hiervan betaalden 15 hardrijders – waaronder 2 buitenlanders – meteen hun overtreding. De politie trok in totaal 2 rijbewijzen in. Een bestuurder kreeg ook een boete omdat hij gsm’de achter het stuur. Alle hardrijders bliezen safe.

De lokale politie roept alle bestuurders op zich hoffelijk te gedragen in het verkeer en de snelheidslimieten te respecteren. In Damme en Knokke-Heist kan je het hele jaar door op snelheid, rijden onder invloed, gsm-gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd. Inwoners kunnen gevaarlijke verkeerssituaties steeds melden via PZ.DKH.Verkeer@police.belgium.eu.