Handelaars Lippenslaan en Dumortierlaan houden extra acties voor klanten tijdens driedaagse Mathias Mariën

13 juni 2019

17u10 0 Knokke-Heist De handelaars van de Lippenslaan en Dumortierlaan in Knokke houden tussen 21 en 23 juni extra acties voor de klanten.

“Winkelen in Knokke-Heist is sowieso puur genieten, maar tijdens die driedaagse leggen we onze shoppers extra in de watten”, klinkt het. “Dat doen we met unieke acties tijdens een Braderie. Op zondag doen we er een schepje bovenop en is er tijdens het straatfeest AVENUE animatie voor jong en oud.” De Braderie en Avenue zijn activiteiten van het gemeentebestuur met ondersteuning van de lokale handelaars, Unizo en de Raad Lokale Economie. Hieronder een overzichtje:

Braderie

• Unieke acties

• Zomerkoopjes

• Zuiderse collecties

AVENUE

• Braderie

• Kersenproeverij

• Karikaturisten

• Kids corners

• Muziekbandjes

• Photoboots

• Degustaties