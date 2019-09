Handelaars in Heist blijven bereikbaar tijdens werken met behulp van campagne Mathias Mariën

20 september 2019

17u23 1 Knokke-Heist

Door de werkzaamheden in de Elizabetlaan en Nicolas Mengélaan in Heist zijn er noodgedwongen omleidingen voorzien via Heistlaan, Markstraat, Westkapellestraat, Hendrik Consciencestraat en Polderstraat.

Omdat de handelaars merken dat sommige klanten moeilijker de weg vinden, heeft de dienst Lokale Economie in overleg met een aantal plaatselijke ondernemers een campagne uitgewerkt om de handelsactiviteiten in het centrum van Heist op peil te houden. In overleg met de dienst Openbaar Domein werden de omleidingen overzichtelijk in kaart gebracht zodat inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers een duidelijker zicht krijgen hoe ze bepaalde handelszones kunnen bereiken. Dit omleidingsplan zal nu via de diverse gemeentelijke communicatiekanalen gepubliceerd worden. De boodschap daarbij is kort maar krachtig: ondanks de talrijke werkzaamheden in Heist blijven alle handelaars bereikbaar.