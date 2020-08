Guillaume en Isidore (16) fietsen 766 kilometer dwars door België voor het goede doel Mathias Mariën

Knokke-Heist Guillaume Swings en Isidore Ponsar, twee 16-jarige wielrenners uit Aarlen hebben meer dan 700 kilometer afgelegd tussen Knokke-Heist en Aarlen voor het goede doel.

De fietsliefhebbers zaten vijf dagen op de fiets voor hun missie en toonden daarmee hun groot hart. Ze deden hun stunt voor het project D’1 b0ut à l’autre. De jongens reisden van het zuiden naar het noorden van het land en doorkruisten zo de tien Belgische provincies. Dat deden ze om geld in te zamelen voor de bouw van een huiswerkschool in de achterstandswijk Pikine in Senegal. De twee sportievelingen hebben op vijf dagen tijd met de fiets een afstand van exact 766 kilometer afgelegd, goed voor een sponsorbedrag van 7.000 euro. In Knokke-Heist werden ze zondag bij hun aankomst ontvangen door een aantal supporters.