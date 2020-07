Gruuthusemuseum en Sint-Niklaaskerk maken kans op Vlaamse erfgoedprijs Mathias Mariën

28 juli 2020

14u20 0 Knokke-Heist Het Gruuthusemuseum in Brugge en de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle zijn genomineerd als finalisten voor de Onroerenderfgoedprijs 2020 van de Vlaamse overheid.

Met de vijfde editie van de Onroerenderfgoedprijs wil Vlaanderen bijzondere erfgoedprojecten in de kijker zetten. Dit jaar ligt de nadruk op erfgoed dat publiek toegankelijk is. Een externe jury koos uit 43 inzendingen drie laureaten.

In 2019 heropende het Gruuthusemuseum in Brugge na een grondige renovatie die vijf jaar duurde. Ook de nieuwe Sint-Niklaaskerk van Westkapelle - inclusief lichtgevende torenspits en polyvalente feestzaal - heropende in 2019. De kerk werd in 2013 volledig verwoest na een zware brand. De derde kanshebber is het Predikheren in Mechelen.

Je favoriet kan je doorgeven op deze website. Op 2 oktober worden de laureaten van de Onroerenderfgoedprijs en de publieksprijs bekend gemaakt.

Het prijzengeld voor de winnaar bedraagt 15.000 euro.