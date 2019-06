Grote, dure snoepjes sieren straatbeeld van Knokke-Heist Mathias Mariën

13 juni 2019

09u16 6 Knokke-Heist De straten van Knokke-Heist zijn vanaf deze week versierd met ... grote snoepjes. Het gaat om creaties van de bekende kunstenares Laurence Jenkell voor de 26ste editie van Sculpture Link.

Dat de kunstwerken veel geld waard zijn, bewijst een veiling van twee jaar geleden. Toen ging een twee meter hoge aluminium bonbon onder de hamer voor 285.000 euro in New York. Deze keer gaat het om ‘vlaggensnoepjes’. Daarmee is de kunstenares niet aan haar proefstuk toe. Jenkell installeerde in 2011 nog bonbons drapeaux in Cannes voor de G20. Ieder snoepje kreeg een vlag als verpakking. Voor Knokke-Heist brengt ze nog een primeur mee: een vijf meter hoge samenstelling van zes grijze aluminiumsnoepjes. Sculpture Link begint zaterdag en loopt tot 18 augustus. De beeldenwandeling begint in het Zoute en eindigt aan Cultuurcentrum Scharpoord.