Grootste wielerclub van het land verwelkomt 1.000ste (!) lid en trekt dagelijks op pad: “Ons geheim? Het sociale aspect” Mathias Mariën

21 mei 2019

12u44 0 Knokke-Heist De grootste wielerclub van het land viert feest. Het Casino Cycling Team Knokke viert in 2019 z’n 50-jarig bestaan en mocht afgelopen weekend het 1.000ste (!) betalend lid verwelkomen. De wielerclub is extra uniek omdat het élke dag wielertochten organiseert vanuit Knokke. “Onze leden komen uit alle hoeken van het land en zelfs het buitenland. Het sociaal aspect maakt deze club zo bijzonder”, zegt voorzitter Rudi Lippens.

Wat in 1969 begon als een groepje wielertoeristen, het waren er hooguit een 10-tal, is doorheen de jaren uitgegroeid tot de grootste fietsclub van het land. De basis voor het succes is al jaar en dag ongewijzigd: een mooie uitvalsbasis, prachtige routes én de vriendschappelijke sfeer binnen het Casino Cycling Team Knokke. “Ons jongste lid is 12 jaar en het oudste 88, dat bewijst hoe veelzijdig we zijn”, zegt voorzitter Rudi Lippens. Logischerwijs zijn het vooral mannelijke wielertoeristen die deel uitmaken van de wielerclub, al is de club tegelijk trots om te kunnen melden dat zo’n 10 procent vrouwelijk is.

1.000ste lid

Afgelopen weekend vierde het Casino Cycling Team Knokke extra feest. Niet alleen bestaan ze in 2019 exact 50 jaar, ze mochten zondag ook hun 1.000ste betalend lid verwelkomen. Carl Behiels (57) uit Hove was de gelukkige en kreeg uit handen van voorzitter Rudi Lippens en schepen Kris Demeyere (GBL) een speciaal wielershirt overhandigd. “Nog wekelijks krijgen we nieuwe leden bij uit alle uithoeken van België en ook Nederland”, zegt voorzitter Rudi Lippens. “De club was nooit eerder zo omvangrijk. De club is zo’n groot succes dankzij de continue inzet van het bestuur, maar is tegelijk de verdienste van alle leden.” Eén van de grote troeven van de Knokse wielerclub is dat ze dagelijks ritten organiseert. Startplaats is traditioneel het Casino. Om 9.30 uur starten groepen die tussen de 65 en 85 kilometer rijden. Volgens Rudi Lippens maakt vooral het sociale aspect de club zo bijzonder. Het einde lijkt dan ook nog lang niet in zicht.

Vrienden

Bovenop een groep wielertoeristen, zijn ze bij het Casino Cycling Team Knokke bovenal een groep vrienden. Jong, oud, man of vrouw maakt daarbij geen verschil. Samen uit, samen thuis is zowat het belangrijkste motto van de club. Behalve ritten in de ruime omgeving van Knokke-Heist en de Zwinstreek, organiseert de club ook tal van andere (buitenlandse) activiteiten doorheen het jaar. Wie zich geroepen voelt om lid te worden, kan terecht op de website www.casino-team.be voor meer informatie.