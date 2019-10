Groots volksfeest voor 40 jaar burgemeester

Leopold Lippens, mét dj en Bart Peeters Mathias Mariën

04 oktober 2019

10u55 25 Knokke-Heist Leopold Lippens krijgt op 26 oktober een groots volksfeest voor zijn 40 jaar burgemeesterschap in Knokke-Heist. Samen met zijn familie zal de graaf een herdenkingsboom planten aan het vernieuwde Stadion Olivier, waarna alle inwoners zijn uitgenodigd voor een feest met dj én special guest Bart Peeters. “We hebben allemaal heel veel respect voor de manier waarop de burgemeester deze kustgemeente heeft geleid”, zegt schepen Piet De Groote.

Leopold Lippens (Gemeentebelangen) blaast op 20 oktober 78 kaarsjes uit, maar dat betekent niet dat hij al aan stoppen denkt. Maar liefst 40 jaar staat de graaf al aan het roer van Knokke-Heist. In die tijd maakte hij de kustgemeente tot de mondaine plaats die ze nu is. En of hij daar trots op is. “Nergens vindt ge een provinciestad van 35.000 inwoners met 1.800 winkels, 300 restaurants, 100 kunstgalerijen en 200 politiemensen. Wij hebben de luxe en het comfort van een grote stad, zonder de stress van een metropool. Hier voelen de mensen zich veilig en komen ze tot rust. Op hoogdagen rijden hier 100.000 fietsers en 1.000 golfkarretjes, ge kunt hier alles zonder auto doen. Wij bieden een levenskwaliteit die je nergens in Europa aantreft. Ook in België zijn we uniek: hier wonen en verblijven Franstaligen en Nederlandstaligen, maar communautaire problemen zijn er nooit. Wij zijn misschien wel het enige échte stukje België”, liet Lippens vorig jaar nog optekenen in deze krant.

Flamboyante manier van communiceren

Zelfs zijn grootste tegenstanders moeten bekennen dat de graaf de voorbije decennia Knokke-Heist helemaal op de (wereld)kaart zette. Zijn flamboyante manier van communiceren stuit sommigen tegen de borst, maar tegelijk zegt de man steeds waar het op staat. Dat maakt ook dat hij tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen nog steeds een monsterscore behaalde en - hij was toen 76 - voor nog eens zes jaar het vertrouwen kreeg.

Het volksfeest is een passende manier om dit niet-alledaags jubileum in de verf te zetten Schepen Piet De Groote

Zijn grootste verwezenlijking volgens hemzelf? Van Knokke, Heist, Westkapelle en Ramskapelle één bloeiende gemeente maken. “En voor de komende jaren ligt er nog genoeg werk op de plank. We gaan de Casino-site vernieuwen, de Lippenslaan, de Dumortierlaan, het station, er komt een tweede golf en er is nog de bouw van het Community House. Ook de politie en brandweer verhuizen”, verraadde Lippens in april nog heel wat ambitie.

Ted Kennedy, Donald Trump

Dat Lippens steevast zijn schepencollege in de hulde betrekt, maakt dat hij ook intern na al die jaren nog steeds geliefd is. Tijdens zijn indrukwekkende carrière ontmoette Lippens ook verscheidene grootheden, zoals de overleden senator Ted Kennedy en recent nog de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn uitspraak “we praatten wat over golf” typeert de burgemeester volledig.

Voor zijn 20-jarig burgemeesterschap werd destijds een fuif georganiseerd. Naar aanleiding van 40 jaar de sjerp dragen, organiseert het gemeentebestuur op zaterdagnamiddag 26 oktober een groots opgezet volksfeest in het vernieuwde stadion Olivier in de Smedenstraat. “Het is een passende manier om dit niet-alledaags jubileum in de verf te zetten”, zegt schepen Piet De Groote. “We hebben allemaal heel veel respect voor de manier waarop de burgemeester deze kustgemeente heeft geleid. Het volksfeest is er echt voor iedereen. Jong en oud zijn welkom.”

Happy hour

Ter hoogte van het vernieuwde tribunecomplex zal de burgervader samen met zijn kinderen en kleinkinderen om 15 uur eerst een herdenkingsboom planten en wordt ook de nieuwe naam van het sportpark officieel onthuld. Vanaf 15.30 uur start dan een geanimeerd happy hour, met daarbij de opzwepende vibes van de plaatselijke dj Bart de Graaf. Om 16.30 uur treden dan Bart Peeters en zijn band De Ideale Mannen op.