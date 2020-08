Grondwerken in Heistlaan tot 1 september Mathias Mariën

20 augustus 2020

In de Heistlaan is gestart met grondwerken ter hoogte van de Sint-Antoniusstraat en Eieburg. De werken zullen tot dinsdag 1 september duren.

Tijdens de duur van de werken is de rijbaan van de Sint Antoniusstraat, tussen de Heistlaan en Hof van Koudekerke, afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is in de Sint Antoniusstraat, tussen Hof van Koudekerke en de werfzone, enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Het verkeer wordt omgeleid via de Sint Jozefsstraat – de Vredestraat – de Heistlaan en omgekeerd.

Momenteel gebeuren er ook werkzaamheden aan de nutsleidingen in Heistlaan en Vlamingstraat. Daarna volgt in deze zone ook de renovatie van de riolering.