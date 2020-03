Grensgemeente Sluis sluit nu ook horeca, nadat eerder al parkings werden afgesloten Bart Huysentruyt

15 maart 2020

07u38 68 Knokke-Heist De Nederlandse grensgemeente Sluis sluit vandaag haar openbare parkings om De Nederlandse grensgemeente Sluis sluit vandaag haar openbare parkings om een toevloed van Vlamingen zoals zaterdag te vermijden. Ook de horeca blijft dicht, na overleg met de Middenstadsvereniging. “We willen een duidelijk signaal geven: mensen blijf thuis”, zegt burgemeester Marga Vermue-Vermue.

Absurde situaties zoals zaterdag willen ze in Sluis, net over de grens met Knokke-Heist, vermijden. Toen trok een massa Vlamingen nog snel naar Nederland waar de maatregelen voor horeca en winkels nog soepeler zijn. Parkings stonden vol met auto’s met Belgische nummerplaten. Ook in de restaurants en cafés zat het goed vol. Sommige winkels noteerden tot vier keer meer verkoop dan op een normale zaterdag. De Veiligheidsregio Zeeland neemt daarom maatregelen. “Vanaf vandaag gaan alle parkeerterreinen in onze regio gesloten worden, zodat we het signaal geven aan de mensen dat ze thuis moeten blijven”, zegt burgemeester Marga Vermue-Vermue. “Mede om gezondheidsredenen heeft Middenstands Vereniging Sluis besloten dat vandaag, zondag 15 maart, alle bedrijven uitzonderlijk dicht gaan.” Tot ergernis van veel Vlamingen waren er slimmeriken die de grens overstaken. Het ongenoegen op sociale media sprak boekdelen.