Gratis randparking Nieuwstraat blijft open tot 23 augustus Mathias Mariën

27 juli 2020

08u22 0 Knokke-Heist De randparking ‘Knokke Hippique’ in de Nieuwstraat blijft voorlopig alle dagen nog geopend tot zondag 23 augustus. De firma Optimal Parking Control staat in voor de uitbating van de gratis parking die plaats biedt aan 1.800 wagens. Via een mobiele camera en regelmatige patrouilles houdt ook de politie een oogje in het zeil.

Om de randparking aan te duiden, heeft de politie digitale schermen voorzien op de middenberm van de Natiënlaan en in de Kalvekeetdijk, Westkapellestraat en Nieuwstraat. Er zijn ook nog bijkomende aanwijzingsborden met de vermelding ‘Gratis – randparking – Nieuwstraat’ voorzien.

Aan de hand van een groot digitaal infobord en duidelijke signalisatiebordjes vinden bezoekers gemakkelijk de weg naar het centrum en strand. Wie wil kan ook dwars door de prachtige zonnebloemvelden wandelen tot aan Duinenwater om daar de gratis shoppingshuttle te nemen.

Het eenrichtingsverkeer is opgeheven. Niet alleen fietsers en bromfietsers maar ook het autoverkeer kunnen in de Nieuwstraat dus in beide richtingen rijden.