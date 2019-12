Gratis kerstconcert De Zeegalm in de Heilig Hartkerk Mathias Mariën

20 december 2019

13u36 0 Knokke-Heist Op zaterdag 21 december om 17 uur brengen de Koninklijke Harmonie en het Symfonieorkest van de Zeegalm onder leiding van Hans Vermeersch een sfeervol kerstconcert in de Heilig Hartkerk in de Dumortierlaan.

Naast klassiek werk van Bach en Vivaldi, kun je ook meezingen met traditionele kerstliederen zoals Nu zijt wellecome, Stille Nacht en O Tannenbaum. Ook moderne kerstsongs zoals The Little Drummer Boy, Let it snow,what a wonderful world en Last Christmas komen aan bod. Maestro Hans Vermeersch tovert bovendien uit zijn viola d’amore nog een paar sublieme kippenvelsolo’s. Na het concert krijgt het publiek nog een kop glühwein of warme chocolademelk aangeboden. De toegang is gratis.