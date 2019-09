Gratis afscheidsfeestje R.I.P. Ravelingen Mathias Mariën

04 september 2019

13u13 0 Knokke-Heist Met de afbraak van zaal Ravelingen gaat een stukje nostalgie in Knokke-Heist tegen de vlakte. Voor heel wat mensen gaat het oude gebouw, dat van 1993 dateert, gepaard met mooie herinneringen. Om alle inwoners van Knokke-Heist op gepaste wijze afscheid te laten nemen, organiseert het gemeentebestuur op zaterdag 28 september om 20 uur R.I.P. Ravelingen.

Op die manier kan iedereen nog een laatste keer uit de bol gaan in de zaal waar hij of zij menig uren gesleten heeft. Het einde van zaal Ravelingen op het Maes en Boereboomplein betekent ook de komst van Ravelingen 3.0. Dit wordt de feestzaal bij uitstek in Heist, waar heel wat grote fuiven en festiviteiten zullen plaatsvinden. Er is een polyvalente zaal voorzien met een netto-oppervlakte van 600 m². Het is bovendien de bedoeling om enkele repetitieruimtes te voorzien voor lokale muziekgroepen.

Programma R.I.P. Ravelingen

• 20 uur: Deuren open

• 20 – 22 uur: Happy hour

• 20.30 – 21.15 uur: Bearfeet 21.40 – 22.25 uur: Pitch Mode Activated 22.45 – 23.30 uur: Robert

• Aansluitend: Ambiance met de Zee DJ’s