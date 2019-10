Glenn haalt op zijn 26ste al 13/20 in Gault&Millau, maar beslist toch om restaurant te sluiten: “Wil terug naar de essentie van het leven en koken” Mathias Mariën

11 oktober 2019

07u50 0 Knokke-Heist Met 13/20 in de jongste Gault&Millau leek de toekomst van restaurant ‘La Guera’ voor lange tijd verzekerd. Toch neemt chef Glenn Vandenberghe (26) nu de opvallende beslissing om het restaurant vanaf december voor onbepaalde tijd te sluiten. “Ik wil mezelf de kans geven te evolueren en mijn kennis van de gastronomie te vergroten in buitenlandse restaurants”, zegt Glenn.

Een eenvoudige beslissing is het sluiten van het restaurant langs de Elizabethlaan in Knokke-Heist niet. Niet alleen kreeg Glenn Vandenberghe de jongste jaren veelbelovende recensies in culinaire gidsen, het restaurant heeft vooral emotioneel veel waarde voor de 26-jarige chef. In april 2015 stierf zijn vader Steve Vandenberghe (46) aan een hartaanval door uitdroging tijdens de Lybia Rally in Marokko. De hotelier en restauranthouder nam deel aan verschillende Dakar-rally’s en overleed in de woestijn. Een jaar later besloot zoon Glenn de zaak verder te zetten. ‘Ter Duinen’ werd omgedoopt tot ‘La Guera’. ”De naam is eigenlijk een samenstelling van twee termen. Ouera is de naam van de berg waar mijn pa overleden is. Driehonderd kilometer verderop ligt ook het traditionele stadje ‘Guera’. Alle producten worden daar nog zelf gemaakt. Ook in mijn keuken maak ik alles zelf", vertelde Glenn bij de opening in 2016.

Onbepaalde tijd gesloten

Drie jaar later heeft Glenn besloten om het restaurant voor onbepaalde tijd te sluiten. Dat maakt de chef-kok zelf bekend in een mededeling. “Ik zet de zaak on hold om mezelf de kans te geven te evolueren en mijn kennis in de gastronomie te vergroten”, verklaart Vandenberghe zijn keuze. Het aanpalende hotel ‘Ter Duinen’, geleid door zijn moeder Anneke Coppens, blijft wel bestaan en zal als laatste familiaal hotel in Heist verder investeren en vernieuwen in haar hotelinfrastructuur.“ Ik ben 26 jaar en wil terug naar de essentie van het koken en het leven”, gaat Glenn verder. “Nog meer ervaring opdoen in de gastronomie, maar ook meer genieten van het leven, in verschillende werelddelen en keukens.” Vanaf 13 oktober zullen de openingsdagen aangepast worden en zal ‘La Guera’ enkel nog open zijn op vrijdag- en zaterdagavond en zondagnamiddag voor klanten en gasten die altijd in Glenn en zijn team geloofd hebben en waarvoor ze zeer dankbaar zijn. Zaalverantwoordelijke Keith zal in Londen starten met opleiding ‘Cocktails & Drinks’ en vervoegt daarna het ‘Sel Gris’-team. De souschef Pradip gaat terug naar zijn thuisland Nepal en zal zich verder verdiepen in de gastronomie.

Toekomst

Een planning voor de toekomst heeft Glenn nog niet. “Ik doe dit voor mezelf en voor ‘La Guera’, met het oog op een groot en positief gastronomisch avontuur in buitenlandse (sterren)restaurants. Door het reizen geef ik mezelf nog enkele jaren om mee te draaien op een hoog wakeboard-niveau, een andere passie van me, zodat ik daarna alle positieve en energetische energie terug in iets nieuws kan steken”, besluit Vandenberghe.