Ghislain en Joanna vieren briljanten huwelijksjubileum Mathias Mariën

02 juli 2019

13u42 0 Knokke-Heist Ghislain De Groote en Joanna Koopman vierden hun briljanten huwelijksjubileum in het WZC Lindenhove in Knokke-Heist. Het burgerlijk huwelijk werd in 1954 voltrokken in Knokke. Schepenen Piet De Groote en Jan Morbee feliciteerden het koppel namens het gemeentebestuur en het koninklijk paleis.

Ghislain is geboren in Knokke op 30 november 1930. Hij komt uit een gezin van 11 kinderen. Joanna zag het levenslicht in Brugge op 7 mei 1932. Ze was enig kind. Het paar heeft 3 kinderen, 2 kleinkinderen en 1 achterkleinkinderen.