Gezocht: herinneringen aan herders in de Zwinstreek voor unieke expo Mathias Mariën

11 november 2019

08u30 0 Knokke-Heist Al meer dan duizend jaar zijn herders actief in de Zwinstreek. In het voorjaar van 2020 organiseert het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) in samenwerking met Zwin Natuur Park en Sincfala, Museum van de Zwinstreek, een expo over herders van vroeger en nu. Daarom is het CAG op zoek naar herinneringen aan herders uit de regio.

CAG beheert op vraag van de Vlaamse Gemeenschap de Collectie Bulskampveld, het voormalige Landbouw-, ambachten- en karrenmuseum van de Provincie West-Vlaanderen. Een uniek stuk in deze collectie is de kavane. “In de jaren 1930 werd de kavane gebruikt door een herder in dienst van de familie Vandepitte uit Knokke,” vertelt Griet Frère, medewerker publieksbemiddeling bij CAG. “Het is een houten hut waarin de herder overnachtte als hij met zijn kudde ver van de schaapsstal aan het rondtrekken was en ‘s avonds niet meer kon terugkeren. In de hut was er enkel een slaapbank. De hond sliep onder het bed. Meestal staat zo’n hut op wielen, maar deze heeft een slede als onderstel. Met het paard werd de kavane naar zijn bestemming gebracht .”

Expo

Samen met het Zwin Natuur Park en Sincfala, Museum van de Zwinstreek, organiseert CAG naar aanleiding van dit unieke stuk een tweedelige expo van 25 april tot 7 juni 2020. “In het Zwin komt een fototentoonstelling met foto’s van vroeger en nu over herders in het landschap,” vertelt Griet. “In Sincfala focussen we op het erfgoedverhaal van de herders in de streek.” Voor deze tentoonstelling is CAG nog op zoek naar foto’s, voorwerpen, documenten of verhalen over herders in de Zwinregio. Ben of ken je iemand met een boeiend verhaal of (beeld)materiaal? Neem dan contact op met Griet Frère via griet.frere@cagnet.be of het nummer 016 32 36 84. Voorwerpen en foto’s kan je dagelijks van 10 tot 12 en van 14 tot 17.30 uur bij Sincfala binnenbrengen.