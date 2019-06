Gezocht: figuranten voor Zeezegening op 15 augustus Mathias Mariën

28 juni 2019

14u39 0 Knokke-Heist Op 15 augustus is er de jaarlijkse Zeezegening op de Zeedijk ter hoogte van het Vissershuldeplein in Heist. Speciaal voor dit plechtig moment wordt opnieuw een prachtig spektakel op poten gezet in een regie van Carl Deckers. De organisatoren zoeken nog een 10-tal figuranten die zich enkele uren kunnen vrijmaken.

Op een gegeven moment tijdens de ceremonie brengen zij een boei of foto aan. De organisatie staat in voor aangepaste kledij. Van de medewerkers wordt gevraagd dat ze beschikbaar zijn op donderdag 15 augustus vanaf 8.30 uur tot ongeveer 13 uur. Het ontroerend eerbetoon aan de op zee gebleven vissers gaat om 11.10 uur van start met meer dan 50 figuranten, livemuziek van de Koninklijke harmonie Sint-Cecilia en danstheater van dansgroep Vredon. Voorafgaand aan dit gebeuren is er om 10 uur een eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk te Heist. Mooi om te zien is dat de plechtigheid ook op zee gevolgd wordt door heel wat boten die zo de zegen krijgen voor een veilige vaart. “Zij die voor anker gingen, dragen we in ons hart”. Het is een unieke traditie die je zeker moet gezien hebben. De organisatie is in handen van het parochiaal comité ‘Ster der Zee’ onder leiding van Bertrand De Bouvere.

Voor meer info over deelname als figurant: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be