Gezocht: exploitant voor evenementenhal van toekomstig casino in Knokke Mathias Mariën

19 november 2019

10u25 0 Knokke-Heist Het AGSO Knokke-Heist is gestart met het ruimtelijk planproces voor de toekomstige Casinosite. Er wordt een ondergrondse private en publieke parking gebouwd, waarin ook het nieuwe casino en de nachtclub worden ondergebracht. Daarnaast komt er een nieuw kursaal dat zich richt op evenementen, maar ook mogelijkheden biedt voor exposities, prijsuitreikingen, banketten en nichecongressen. Daarvoor zoekt de gemeente nu een uitbater.

De gemeente Knokke-Heist zal zelf instaan voor de bouw en financiering van deze infrastructuur. Door het organiseren van een mededingingsprocedure zal zij een exploitant voor dit eventcenter aanstellen. De infrastructuur wordt in concessie gegeven. De exploitant zal geselecteerd worden op basis van de kwaliteit en de mogelijkheden tot het aanbieden van een kwalitatief all season- programma en van de concessieprijs. “De toekomstige exploitant zal op voorhand aangeduid worden, zodat deze voldoende inspraak kan hebben in de bouw van dit nieuwe centrum en mee opgenomen wordt in het bouwteam dat instaat voor de realisatie van dit nieuw complex”, zegt het gemeentebestuur. Hiervoor wordt in de loop van het voorjaar 2020 een overheidsopdracht uitgeschreven . De plannen voor het nieuwe casino van Knokke zijn ondertussen eindelijk afgerond. Behalve de beschermde René Magrittezaal gaat het casino volledig tegen de vlakte. Een hotel komt er – in tegenstelling tot de eerste plannen – niet.

Kandidaten die interesse hebben voor deze exploitatie, kunnen zich tot 29 november aanmelden via info@agsoknokke-heist.be-. Zij zullen uitgenodigd worden voor een gesprek, waar zij hun visie en mogelijkheden voor een gediversifieerd aanbod in Knokke-Heist kunnen toelichten.