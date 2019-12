Gezocht: diëtisten voor het begeleiden van diabetespreventieproject in Knokke-Heist Mathias Mariën

17 december 2019

14u36 0 Knokke-Heist In 2020 zal Knokke-Heist het innovatieve diabetespreventieproject HALT2Diabetes lanceren en uitrollen in de gemeente. In HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico op type 2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen opgespoord en begeleid naar een gezonde leefstijl om dit risico gericht aan te pakken.

Diëtisten zullen een belangrijke rol spelen in de screening van mogelijke risicopersonen en vooral ook de begeleiding van geïdentificeerde risicopersonen naar een gezondere leefstijl. In het kader van HALT2Diabetes zullen Vlaamse subsidies worden voorzien voor groepssessies ‘Gezonde Voeding op Verwijzing’ bij een diëtist. De gemeente Knokke-Heist is samen met de Diabetes Liga op zoek naar diëtisten die in deze regio groepssessies willen begeleiden. Hieronder lees je de voorwaarden.

Voorwaarden:

o erkend diëtist (RIZIV-nummer vereist) en (deels) zelfstandig werkzaam (ondernemingsnummer vereist);

o volgen van 2 E-Learning moduls over het project + één navormingsmoment in groep (datum wordt nog bepaald)

De tijdstippen en locaties van de groepssessies ‘Gezonde Voeding op Verwijzing’ worden bepaald in samenspraak met de diëtist en de gemeente Knokke-Heist. Voor de organisatie van de groepssessies is een vergoeding voorzien. Kandidatuur indienen kan tot 12 januari 2020.

Aanmelden en meer info: dienst Preventie & Veiligheid - 050 630 473 of preventie@knokke-heist.be