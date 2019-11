Gezin uit Knokke-Heist start hulpactie voor slachtoffers dodelijke aardbeving in Albanië: “Schrijnende toestanden” Mathias Mariën

28 november 2019

09u27 7 Knokke-Heist Een koppel uit Knokke-Heist zamelt kledij, dekens en lakens in om de slachtoffers van de dodelijk aardbeving in Albanië te steunen. “Mijn man is daar geboren en zijn familie leeft er nog steeds. We willen alles doen om de mensen daar te helpen”, zegt Laetitia Hancart. “De eerste reacties zijn hartverwarmend.”

De beving met een kracht van 6,4 zorgde op 26 november voor heel wat schade en paniek in Thumanë, een gebied in het westen van Albanië. De aardschokken waren zo hevig dat ze zelfs te voelen waren in delen van Italië. Na de eerste beving volgden nog 250 naschokken. De dodentol is ondertussen opgelopen tot 30. Er zijn ook meer dan 650 gewonden. Het zijn schrijnende toestanden die ook in onze regio voor de nodige emoties zorgen. Voor Laetitia Hancart (34) en Alban Etehemi (37) uit Knokke-Heist zorgde het nieuws zelfs voor heel wat paniek. Alban verhuisde zestien jaar geleden naar België en trouwde er met Laeititia. “Maar zijn volledige familie woont nog in Albanië. Gelukkig kregen we snel bericht dat iedereen oké is", getuigt de vrouw.

Hulpactie

De band met het thuisland van Alban is, hoewel hij zich helemaal geïntegreerd heeft in België, logischerwijs nog steeds sterk aanwezig. “Ik verhuisde voor de liefde naar Knokke-Heist”, vertelt de man. Het gezin met drie kinderen probeert wel nog minstens één keer per jaar naar Albanië af te reizen. “We voelen ons dan ook enorm dicht betrokken bij de vreselijke aardbevingen", zucht het koppel. “In verschillende landen zijn er al acties ondernomen om de getroffen mensen te helpen die bij de ramp alles verloren hebben. Ook wij willen solidair zijn en ons steentje bijdragen.” Concreet is het koppel een actie opgestart in Knokke-Heist om zoveel mogelijk kledij, schoenen, dekens en lakens te verzamelen. Die worden daarna integraal naar het getroffen gebied gestuurd. “Maandag brengen we alles persoonlijk naar Brussel. Een dag later vertrekt er al een vrachtwagen richting Albanië. Er is geen tijd te verliezen", zegt Laetitia. “De donaties lopen momenteel vlot binnen. We zijn iedereen die wil helpen ongelofelijk dankbaar. Het is hartverwarmend.” Het gezin volgt de situatie ondertussen vanop de voet vanuit hun woning in de kustgemeente. Mensen die nog kledij en andere spullen willen meegeven om de slachtoffers te helpen, kunnen dit tot maandagochtend afgeven in de fietsenwinkel Knokke Sea Bike in de Edward Verheyestraat of bij het gezin Hancart-Etehmi thuis in Zuidwester 32 in Heist.