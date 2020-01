Gewiekste dieven gooien gestolen spullen over omheining van winkel om niet langs kassa te moeten passeren Siebe De Voogt

22 januari 2020

15u30 0 Knokke-Heist Twee Poolse winkeldieven riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 30 maanden voor een waslijst aan feiten in onder meer Knokke en Bredene. De dieven hielden er een opmerkelijke modus operandi op na: ze gooiden gestolen spullen over de omheining van een winkel om zo niet langs de kassa te moeten passeren.

De twee mannen van 33 en 38 jaar oud werden op 13 juli vorig jaar op heterdaad betrapt in de Hubo van Knokke. “Ze hadden in het buitengedeelte van de winkel goederen over de omheining gegooid in de struiken", vertelde de procureur. “Op die manier wilden ze vermijden om met de spullen langs de kassa te moeten passeren.” De dieven hadden scheermesjes op zak die eerder op de dag gestolen waren in een Carrefour in Knokke. “Bovendien hadden ze ‘s morgens in Aalter al flessen drank proberen stelen in de plaatselijke Delhaize. De politie had ze een bolwassing gegeven en op de trein gezet, maar dat had blijkbaar niet het gewenste effect.”

De jongste van de Polen kon bovendien gelinkt worden aan zeven andere diefstallen in filialen van Colruyt, waaronder die in Bredene. Hij liep telkens weg met honderden euro’s aan rookwaren en drank. De spullen verkocht hij nadien door op een markt in Brussel. “De beklaagde werd al acht keer eerder veroordeeld voor diefstallen in Polen en Duitsland. Hij is bezig met een grote criminele carrière uit te bouwen.” Het parket vorderde een effectieve celstraf van 30 maanden voor de Pool. Voor zijn oudere kompaan werd 1 jaar gevraagd. Ook hij liep al veroordelingen op in onder meer Nederland. Uitspraak op 5 februari.