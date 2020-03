Getroffen uitbater watersportclub: “Harde noot om kraken, maar hopen dat maatregelen ook in andere kustgemeenten zullen gelden” Mathias Mariën

12 maart 2020

18u27 1 Knokke-Heist Frank Vanleenhove, uitbater van Surfers Paradise en Lakeside Paradise, ziet de verplichte sluiting van zijn watersportclubs tot eind april met lede ogen aan. “Natuurlijk is dit een harde dobber. We kunnen alleen maar hopen dat we door deze maatregelen zorgeloos het hoogseizoen kunnen aanvatten”, zegt Vanleenhove.

Concreet moet de uitbater zo’n 35 medewerkers technisch werkloos zetten tot het einde van april. Ook een tiental evenementen moeten afgeblazen worden, net zoals tal van surfkampen in de paasvakantie. “Financieel zal dat een zeer harde noot zijn om te kraken, maar we moeten erdoor", zegt Frank. “Het enige dat we hopen is dat de maatregelen voor de volledige kust van kracht zullen zijn. Stel dat er tijdens de paasvakantie geen strandbars zijn in Knokke-Heist, maar wel in andere kustgemeenten, dan is het weinig zinvol.”

