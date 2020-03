Getroffen handelaars trekken paasvakantie virtueel op gang in Knokke-Heist: “Koop nu al waardebonnen en help iedereen te overleven” Mathias Mariën

31 maart 2020

Enkele getroffen handelaars in Knokke-Heist slaan de handen in elkaar en lanceren het platform 'Comerse'. Daarmee willen ze de paasvakantie virtueel op gang trekken. "Via een website kunnen klanten hun favoriete handelszaak nu al steunen door waardebons aan te kopen. Die kunnen gebruikt worden eenmaal de winkels weer open zijn", zegt Nick Bullynck, één van de initiatiefnemers.

Lege straten, lege appartementen, lege horecazaken: ook in Knokke-Heist worden ze keihard geconfronteerd met de coronacrisis. Nadat het gemeentebestuur eerder al de tweedeverblijvers en lokale handelaars tegemoet kwam in de vorm van een waardebon van 200 euro, wordt nu al een nieuw initiatief op poten gezet. Drie lokale handelaars - Café des Nations, B2B Apartments en Boekhoudkantoor Centum - hebben met steun van de Raad Lokale Economie Knokke-Heist de handen in mekaar geslagen en een uniek platform opgezet: ‘Comerse’, een soort financiële tijdmachine. Via de site www.comerse.be kan iedereen zijn favoriete handelszaken nu al steunen door waardebons aan te kopen die dan later kunnen gebruikt worden van zodra de zaken weer open zijn.

Solidariteit

“Het is duidelijk dat onze regio heel zwaar zal getroffen worden. We zijn een toeristische gemeente en als er niemand komt, zijn er ook geen inkomsten”, zegt Nick Bullynck van kantoor Centum en lid van de Raad Lokale Economie. “Alle steunmaatregelen die er nu al zijn en nog aankomen zijn welkom, maar we willen nog een stapje verder gaan. Met deze actie is het de bedoeling om de solidariteit verder aan te wakkeren en de paasvakantie, hetzij virtueel, alsnog op gang te trekken door de mensen nu al te laten shoppen. Op die manier geven de klanten aan hun favoriete handelszaken mee dat ze hen niet vergeten zijn én beschikken de handelszaken vooral nu al een stukje over de omzet die anders later zou komen. Het geeft een betere financiële en ook mentale weerbaarheid”, stelt Bullynck.

De solidariteit en het vertrouwen in de toekomst lopen als een rode draad door het project. We trachten zo iedereen een hart onder de riem te steken en te zorgen dat we na deze ongekende situatie nog meer op elkaar kunnen rekenen dan ooit Laura Byl

Laura Byl van Café des Nations heeft een specifieke reden om mee haar schouders onder het project te zetten. “Als moeder van een tweejarige dochter hoop ik op deze manier haar toekomst en die van alle andere kinderen te verzekeren en ze te laten zien dat we samen sterk staan en geen enkele crisis ons klein krijgt”, zegt Laura. “De solidariteit en het vertrouwen in de toekomst lopen als een rode draad door het project. We trachten zo iedereen een hart onder de riem te steken en te zorgen dat we na deze ongekende situatie nog meer op elkaar kunnen rekenen dan ooit.”

Geen vervaldatum

Filip De Baets van B2B Apartments benadrukt dat het systeem eenvoudig werkt. “Vanaf zaterdag 4 april om 12 uur kan iedereen waardebonnen kopen van zijn favoriete handelszaken via onze website”, zegt De Baets. “Elke handelaar kan zich vanaf nu inschrijven. Op die manier zullen de klanten elke handelaar direct kunnen vinden. Iedere waardebon kan verzilverd worden in de gekozen handelszaak. Deze bonnen hebben elk een unieke code en kunnen gebruikt worden als betaalmiddel. De waardebonnen hebben geen vervaldatum en kunnen zolang de zaak bestaat, worden gebruikt. Ik hoop met deze actie alle handelaars en bedrijven in onze streek een mogelijkheid te bieden om een vooruitbetaalde cashflow te genereren in deze moeilijke tijd.”

De boodschap van de initiatiefnemers luidt dan ook simpel, maar duidelijk: laat de lokale handelaars niet in de steek.